6 ਫੀਸਦ ਵਧੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਰੇਟ ਹੋਇਆ 2.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2,54,174 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
Published : December 29, 2025 at 11:53 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2,54,174 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜੋ 14,387 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ। MCX 'ਤੇ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 357 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 1,40,230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ₹140,465 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਕਾਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $4,536.80 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ $80 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 7.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $82.67 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੁਖਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।