ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ,ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
By ETV Bharat Business Team

Published : May 13, 2026 at 3:11 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।

'ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ'

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਸਤਨ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1.62 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹145,160 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹120,500 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ₹3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ'

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹16,398 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹14,515 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹12,305 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ) ਅਤੇ ਮੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਰਚਾਰਜ (SWS) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (AIDC) 13 ਮਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 690 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 728.49 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਅਯਾਤ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਿਊਲਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਜੀਜੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੋਕੜੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੀਜੇਸੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਅਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਅਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਸਕਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ'

ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੋਕੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ ਅਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 13,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 27,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਜੇਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੇਨਕੋ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੁਵਾਂਕਰ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਰਚਾਰਜ (SWS) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (AIDC) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਯਾਤ 2025-26 ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 71.98 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ 4.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 721.03 ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ।

