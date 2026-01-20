ETV Bharat / business

48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 32,000 ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸੋਨੇ ਨੇ ਤੋੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ (canva)
By ETV Bharat Business Team

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ₹32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਮਤ ₹2,87,762 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,19,949 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹32,187 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਧੀ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਚਾਂਦੀ MCX ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹7,000 ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। MCX ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੋਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੇ ₹145,500 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ਮੁੱਲ ₹145,639 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਸੋਨੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ (10 ਗ੍ਰਾਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5,479 ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੋਨਾ ₹142,517 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

