ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ 7.3% ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

Silver and gold prices fall
ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ (canva)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 15, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ।

ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ₹14,480 ਵਧ ਕੇ ₹2,77,512 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। IBJA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨਾ ਵੀ ₹1,731 ਵਧ ਕੇ ₹1,42,015 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਚਾਂਦੀ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਤੇ ਪੈਲੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 14-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ (EVA), ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਅਸਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹੈਜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਪਨਾਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਵਸਤੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਸਥਿਤੀ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $88.90 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋਨਾ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,602.44 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਤੇ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

