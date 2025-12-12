ETV Bharat / business

ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ

ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ 1,99,220 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ (canva)
Published : December 12, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੀਰਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਚਿਆ, ₹1,99,220 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵਕਾਲੀਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹10,600 ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਮੰਦਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਵਧਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ: ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EVs), ਅਤੇ 5G ਤਕਨਾਲੋਜੀ 2025 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ: ਚਾਂਦੀ COMEX 'ਤੇ $64.50 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋਈ ਚਾਂਦੀ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਛੂਟੇ ਪਸੀਨੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹8,000 ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਚਾਂਦੀ ₹2 ਲੱਖ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ₹2 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ₹1,99,220 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ "ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੋਨਾ" ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

