‘2026 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ’
ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 35 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Published : December 13, 2025 at 4:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਵੇਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਰਾਹਤ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਸੀਪੀਆਈ) ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 35 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਰਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 8.27% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.34% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6.33% ਸੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬਦਲਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਚਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 0.25% ਸੀ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 0.71% ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਸਦੇ 2.7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 1.8% ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਲਈ 3.4% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 0.1 ਤੋਂ 0.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 40-60 ਬੀਪੀਐਸ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।