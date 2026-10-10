ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਹਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗ

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਹਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗ
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
Published : October 10, 2026 at 7:22 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'50 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ'
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 'ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਗੋਪਾਲ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਕਾਰਨ, ਗਾਹਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।'
'ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ, ਖਰਚਾ ਬਰਕਰਾਰ'
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਖਰਚੇ ਓਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ: ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਭਗ ₹10 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ: ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ: ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ।
'ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ'
ਰੋਹਿਣੀ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ, ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਰੋਹਿਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।