IndiGo Crisis: 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 10% ਡਿੱਗ ਗਏ।

INDIGO MARKET VALUE
ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗੇ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 8, 2025 at 5:39 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹4,842 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕੁੱਲ 16.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹37,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ

ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (FDTL) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਇਨਵੈਸਟੇਕ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ "ਵੇਚ" ਰੇਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤ ₹4,040 ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ

ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 1,650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੇਗ ਸੇਰੇਟਸਕੀ, ਮਾਈਕ ਵਿਟੇਕਰ, ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ।

