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ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੁਸਤ ਮਹੌਲ, 69 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ। ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ।

SHARE MARKET TODAY 10TH JUNE 2026
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ (Getty Images)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 10, 2026 at 3:24 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਸਤ ਰਹੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਲਗਭਗ 69 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 73,988.27 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ 8 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 23,233 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਸੀਐਸ, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਮਾਲ-ਮਿਡਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.67% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵੀ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ $88.20 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

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