ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਪਡੇਟ: 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 292 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਨਿਫਟੀ 22300 ਤੋਂ ਪਾਰ

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਪਡੇਟ: 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 292 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਨਿਫਟੀ 22300 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
Published : October 9, 2026 at 4:49 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 292 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 71,876.10 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ 50-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 84.60 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 22,310.40 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਬੰਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ
ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਲਕ ਸਨ। 30 ਸੈਂਸੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ₹13,884 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ, ਅਤੇ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਆਈਟੀਸੀ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਈਟਰਨਲ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 1.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $103 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 12,943.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ।
ਕੱਲ੍ਹ (ਵੀਰਵਾਰ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਸੈਕਸ 1,045 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 371 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ TCS ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ IT ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।