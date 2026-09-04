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ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੈਂਸੈਕਸ 515 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 76,668 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 51 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 23,925 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

BANKING STOCKS
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 4, 2026 at 12:53 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ - ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ - ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।

ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; ਨਿਫਟੀ 23,900 ਨੂੰ ਪਾਰ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ, 515 ਅੰਕ, ਜਾਂ 0.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵਧ ਕੇ 76,668 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨ.ਐਸ.ਈ.) ਦਾ ਨਿਫਟੀ 50 ਵੀ 51 ਅੰਕ, ਜਾਂ 0.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵਧ ਕੇ 23,925 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਕੈਪ 100 0.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 0.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵਾਲਰ ਦੇ ਨਰਮ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ, ਤਕਨੀਕੀ-ਭਾਰੀ ਨੈਸਡੈਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, 0.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਸੀਐਸ), ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਿਫਟੀ ਰਿਐਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਨਿਫਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ (ਭਾਰਤ ਦਾ 10-ਸਾਲ ਦਾ ਉਪਜ 7% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 4.8%) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ $96-97 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਡੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ, ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

FII ਅਤੇ DII ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ

ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ₹2,346 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ₹4,977 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਨਿਫਟੀ 50 ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਥਨ 23,800–23,850 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ 24,050–24,100 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਲਈ, ਸਮਰਥਨ 57,000–57,200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 57,800–58,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

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