ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼, ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ 1326 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਰੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ 81,106.65 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Published : November 11, 2026 at 10:50 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 1,097.33 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 82,186.92 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਵੀ 274.30 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 25,317.55 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 9:40 ਵਜੇ, ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 1,326.21 ਅੰਕ ਜਾਂ 1.64% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 82,432.86 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ 81,106.65 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 7 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 93.70 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਫਾਰੇਕਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਰੁਪਿਆ ਲਗਭਗ 93.71 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 7 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ 93.70 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰੇਲੂ ਇਕੁਇਟੀ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਦੀਵਾਲੀ ਬਲੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ' ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ 93.77 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਜੋ ਛੇ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰੀਨਬੈਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, 0.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 102.26 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 1.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ $92.41 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ₹7,212.22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ AI-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਕਰੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਕਮਾਈ ਵਾਧੇ, ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹53,739 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ₹34,843 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ₹35,861 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।
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