Share Market Opening Bell: ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸੈਂਸੈਕਸ 15 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਆਈਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਫਲੈਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਮੀਖਿਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
Published : October 14, 2026 at 2:31 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਘਰੇਲੂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਨਿਫਟੀ 50 ਲਗਭਗ 6.20 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 22,715.75 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੈਂਸੈਕਸ 15.98 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 73,049.76 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
ਆਈਟੀ ਸਟਾਕ ਚਮਕੇ, ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਸਟਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ 0.6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਟੈਕਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ (STT) 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਲਗਭਗ 1.5% ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਲਗਭਗ 5.2% ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $106 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਫਟੀ ਹੁਣ 23,200 ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ 22,550 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਿਫਟੀ 22,787 ਤੋਂ 22,880 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਧਾਤੂਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।