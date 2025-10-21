ETV Bharat / business

ਦੁਪਹਿਰ ਡੇਢ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਹੂਰਤ ਟ੍ਰੈਡਿੰਗ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ NSE-BSE

ਸੰਵਤ 2082 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, NSE ਅਤੇ BSE ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Share market
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : October 21, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:45 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਸੰਵਤ 2082 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ-ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NSE ਅਤੇ BSE ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਆਮ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ (NCDEX) ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ।

MCX ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:44 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਪਾਰ 1:45 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:45 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

NCDEX ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:45 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੀਵਾਲੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MCX 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। NCDEX ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਏਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 1957 ਵਿੱਚ BSE ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ NSE ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦਲਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਪੜਾ ਪੂਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਹੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

