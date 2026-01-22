ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਨਿਫ਼ਟੀ ਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ

ETV Bharat / business

ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
ਮੁੰਬਈ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਆਈ, ਜਿਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਸਵੇਰੇ 9:25 ਵਜੇ, BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 568 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 82,477 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ NSE ਨਿਫਟੀ 160 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 25,317 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਇੰਡੈਕਸ 0.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਇੰਡੈਕਸ 1.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਟੋ, PSU ਬੈਂਕ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ IT ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ ਇੰਡੈਕਸ 1.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, PSU ਬੈਂਕ 0.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੀਡੀਆ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ IT ਇੰਡੈਕਸ 0.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ।

ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਥਨ 25,000 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25,250 ਅਤੇ 25,300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 1.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ 1.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਗਭਗ 0.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਸੂਚਕਾਂਕ 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇ। ਨੈਸਡੈਕ 1.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ 500 1.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਸਤ 1.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ-ਕਵਰਿੰਗ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ₹1,788 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ₹4,520 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।

