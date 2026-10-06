ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ 685 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਂਸੈਕਸ 685 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 73,067 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
Published : October 6, 2026 at 5:16 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ, 685.34 ਅੰਕ (0.95%) ਵਧ ਕੇ 73,067.81 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ 50 ਵੀ 220.35 ਅੰਕ (0.98%) ਵਧ ਕੇ 22,776.10 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਚਮਕੇ
ਫਾਰਮਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
- ਫਾਰਮਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਨਿਫਟੀ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡੈਕਸ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ।
- ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ-ਵਸੂਲੀ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
- ਹੈਵੀਵੇਟ ਸਟਾਕ: ਨਿਫਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਟ੍ਰੇਂਟ, ਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸਟਾਕ ਚਮਕੇ
ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।
- ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ: ਇਸ ਵਿੱਚ 1.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ: ਸੂਚਕਾਂਕ 1.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਫਟੀ 22,800 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ 23,000 ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਫਟੀ ਨੂੰ 22,600 ਅਤੇ ਫਿਰ 22,500 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਚਕ (RSI ਅਤੇ MACD) ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।