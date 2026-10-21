ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 695 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ 23,000 ਦੇ ਪਾਰ

ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 695 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ 23,000 ਦੇ ਪਾਰ
ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 695 ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 200 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 1% ਵਧਿਆ।
Published : October 21, 2026 at 11:12 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀਐਸਈ) ਸੈਂਸੈਕਸ 695 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 74,548.69 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 73,852.90 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 200 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 23,086.95 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸੈਂਸੈਕਸ 485 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 74,337.93 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 127 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 23,016.00 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਸਮਾਲ ਆਈਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ
ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q2) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜ਼ਾਰ 'ਹਰ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ' ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (DII) ਹਰ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FII) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1,148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਸਨ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DII) ਨੇ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ।