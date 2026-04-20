ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਬਜ਼ਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 232 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ

ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਬਜ਼ਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 232 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
Published : April 20, 2026 at 11:41 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਸਤ ਰਹੀ। ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਾਤ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 232 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 78,261 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 100 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,241 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਅਲਟੀ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਬਜ਼ਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਨਤਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 7.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ $96.87 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਐਸ WTI ਕਰੂਡ ਵੀ ਲਗਭਗ 8.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ $91.20 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੇਲ-ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ
ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, HDFC ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, HDFC ਲਾਈਫ ਅਤੇ BEL ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ "ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ" ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।