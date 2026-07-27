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ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਣ ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਵੀ ਫੜ੍ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 566 ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 153 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ।

SENSEX NIFTY RISE
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਣ ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 27, 2026 at 11:48 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ, 566 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 76,608.66 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 153.60 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 23,923.30 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $92.84 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 35 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
​​ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਕੁਇਟੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਕੇ 96.18 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਟੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ'

ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਗੋ), ਇਨਫੋਸਿਸ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫਆਈਆਈ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਵਿੱਚ ₹3,892.77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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SENSEX NIFTY
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ਸੈਂਸੈਕਸ
ਨਿਫਟੀ
SENSEX NIFTY RISE

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