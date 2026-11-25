ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ ਮਾਰੀ 1400 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ 25,750 ਪਾਰ, ਰਿਕਾਰਡ FII ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 1000 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ।
Published : November 25, 2026 at 10:50 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 900 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਛਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 25,650 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਨਿਫਟੀ 50 308.70 ਅੰਕ ਜਾਂ 1.22% ਵਧ ਕੇ 25,658.35 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਸੂਚਕਾਂਕ 25,658.35 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ 25,349.65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ?
ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੱਕ ਗੈਪ-ਅੱਪ ਓਪਨਿੰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 1.7% ਤੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 1,433.61 ਅੰਕ ਜਾਂ 1.73% ਵਧ ਕੇ 83,869.60 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਫਟੀ 50 ਸਵੇਰੇ 9:20 ਵਜੇ ਤੱਕ 406.35 ਅੰਕ ਜਾਂ 1.6% ਵਧ ਕੇ 25,756 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਿਫਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ, ਐਫਐਮਸੀਜੀ, ਊਰਜਾ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੇ, ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ 4 ਕਾਰਨ ਸਨ-
1- ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
2- ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ।
3- ਏਆਈ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
4- ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ₹5,673 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਖਰੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ₹2,760 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। NSDL ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ $13.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਦੀ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਕੋਟਕ ਨਿਓ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਨਾਫਾ-ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰਲ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਧਾਤੂ, PSU ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਈਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1.60% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ 26,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ 25,000-26,000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਨਿਫਟੀ ਲਈ 25,600 ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਲਈ 83,300 ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 25,200-25,100 ਅਤੇ 82,000-81,700 ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 25,800 ਅਤੇ 84,000 ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)