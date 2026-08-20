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12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ।

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ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 20, 2026 at 11:51 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ, 558 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 77,468 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦਾ ਨਿਫਟੀ 50 ਵੀ 147 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 24,225.45 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, IT, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਧਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਚਾਰਟਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 24,060 ਪੱਧਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਫਟੀ 24,200 ਤੋਂ 24,260 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ 24,380 ਤੋਂ 24,540 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 24,060 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 23,575 ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ₹407 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ₹3,973 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ, S&P 500 0.21% ਅਤੇ Nasdaq 0.16% ਵਧਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਲਗਭਗ $92 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 0.33% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ US WTI ਕਰੂਡ $84.52 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 0.17% ਵੱਧ ਹੈ।

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BUSINESS
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ
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