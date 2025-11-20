ETV Bharat / business

ਸੈਂਸੈਕਸ 285 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਿਫਟੀ 83 ਅੰਕ ਵਧਿਆ,ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਸੈਕਸ 284.49 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 85,470.96 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 83.35 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 26,136 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

SENSEX RISES
ਸੈਂਸੈਕਸ 285 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਿਫਟੀ 83 ਅੰਕ ਵਧਿਆ,ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : November 20, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 284.49 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 85,470.96 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ 83.35 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 26,136 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 18 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 88.66 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

'ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ'

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

'ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਪਛੜੇ'

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 284.49 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 85,470.96 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 50-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ NSE ਨਿਫਟੀ 83.35 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 26,136 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦਾ 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਪਛੜ ਗਏ।

'ਬਜ਼ਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ'

ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 225 ਸੂਚਕਾਂਕ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਦਾ ਐਸਐਸਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਸੂਚਕਾਂਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਸਪੀ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇਈ 225 ਸੂਚਕਾਂਕ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ।

"ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪਿਛੋਕੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਰਿੱਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਵੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਮਾਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ-ਲਿੰਕਡ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ।"

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FIIs) ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ₹1,580.72 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ। ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ₹1,360.27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦੇ। ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 0.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 63.68 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 513.45 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 85,186.47 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ 142.60 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 26,052.65 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 18 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 88.66 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

TAGGED:

STOCK MARKET
ਸੈਂਸੈਕਸ
ਨਿਫਟੀ
NIFTY RISES
SENSEX RISES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੈ ਭਾਰੀ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ, ਬੇਜਾਨ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਇਹ ਤੇਲ, ਮਿਲਣਗੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.