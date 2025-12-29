ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਸੈਂਸੈਕਸ 40 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 85,081 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਫਟੀ 14 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 26,057 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ।
Published : December 29, 2025 at 10:35 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮਿਸ਼ਰਤ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ, ਸੈਂਸੈਕਸ 40 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 85,081 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਫਟੀ 14 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 26,057 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਵਿੱਚ 0.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਵਿੱਚ 0.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ:
ਨਿਫਟੀ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਰੁਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ:
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 89.90 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 89.85 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੈਕਟਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਮੂਵਮੈਂਟ:
ਸੈਕਟਰਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਇੰਡੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 0.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਰਿਐਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੱਧਰ:
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25,850 ਤੋਂ 25,900 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਥਨ ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 26,150 ਤੋਂ 26,200 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਪਏ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ'
ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰਿੱਗਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਮਾ-ਬੱਧ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।