ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
Published : March 27, 2026 at 12:55 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, BSE ਸੈਂਸੈਕਸ, ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਲਗਭਗ 400 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 74,883.79 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ NSE ਨਿਫਟੀ 132.90 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.57% ਡਿੱਗ ਕੇ 23,173.55 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, Nasdaq 2.38% ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ S&P 500 1.74% ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ Nikkei 1% ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ Kospi 3% ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਜਿਸਨੂੰ Risk-off "(ਰਿਸਕ ਆਫ)" ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ "ਇਕਪਾਸੜ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ $105.53 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰਲ ਅਪਡੇਟ: ਕੌਣ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੋਇਆ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੀਅਲਟੀ, ਧਾਤ, PSU ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। HDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, IT ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ IT ਸਟਾਕਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ TCS ਅਤੇ Infosys ਵਰਗੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 23,000–23,050 ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 23,500 ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FII) ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (DII) ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।