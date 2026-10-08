ਸੈਂਸੈਕਸ 1045 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਿਫਟੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1045 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
Published : October 8, 2026 at 5:12 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਡਿੱਗ ਗਏ। NSE ਨਿਫਟੀ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ (52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੀਵਾਂ) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਸੈਂਸੈਕਸ 1,045.46 ਅੰਕ ਜਾਂ 1.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 71,593.24 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ 50 ਵੀ 371.25 ਅੰਕ ਜਾਂ 1.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 22,231.80 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਫਟੀ 22,179.90 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਝਟਕਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਡਰ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 104 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਧਾਤੂ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਇੰਡੈਕਸ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਸੀ, ਇੰਡੀਗੋ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਾਰੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 2.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਲਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 2.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q2) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।