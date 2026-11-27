300 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ ਸੈਂਸੈਕਸ, ਨਿਫਟੀ 25850 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, HDFC-BEL 1% ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ
Stock Market Today 27 November: ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸੈਂਸੈਕਸ 300 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਵੀ 25,800 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ।
Published : November 27, 2026 at 1:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੋਟ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 300 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 25,850 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ, HDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ BEL 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਤੂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਨਿਫਟੀ 65 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ 390 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਟਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ, ਰੀਅਲਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 0.28% ਜਾਂ ਲਗਭਗ 300 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 84,093.24 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 45.25 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.17% ਡਿੱਗ ਕੇ 25,839.25 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਕਟਰਲ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਸੀ।
ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਈਟੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ
ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਸੈਕਟਰਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਲਗਭਗ 2% ਵਧਿਆ। ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ, ਸੀਮੈਂਟ, ਰੀਅਲਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ 0.87% ਤੱਕ ਵਧੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਈਟੀ ਸਟਾਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੇ, ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਲਗਭਗ 1% ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹5,843 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ। ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ₹5,630 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਫਟੀ ਲਈ 25,950 ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਲਈ 84,500 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਟਕ ਨਿਓ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਾਂਚਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਫਟੀ ਲਈ 26,000 ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਲਈ 84,700 ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੱਪਟ੍ਰੇਂਡ ਰੈਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਫਟੀ 26,200-26,300 ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ 85,300-85,600 ਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਫਟੀ 25,700 ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ 84,000 ਜ਼ੋਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪੱਧਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ 25,600-25,550 ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ 83,500-83,300 ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਾਡੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)