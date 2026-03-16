ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 'ਸਿਕਿਓਰ ਏਆਈ 2026' ਦੀ ਸਫਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ; ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਦਿੱਗਜ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ CIOKlub ਦੇ 'SECURE AI' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ IT ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

RAMOJI FILM CITY
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਿਕਿਓਰ ਏਆਈ ਈਵੈਂਟ 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Business Team

Published : March 16, 2026 at 2:59 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, CIO ਕਲੱਬ (CIOKlub) ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚੈਪਟਰ - ਜੋ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ - ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 'SECURE AI ਈਵੈਂਟ 2026' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CIOs) ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

IT ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵਧਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, CIO ਕਲੱਬ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ IT ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਸ਼੍ਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਆਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

RAMOJI FILM CITY
ਸਿਕਿਓਰ ਏਆਈ ਈਵੈਂਟ 2026 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ' ਅਤੇ 'ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੀਆਈਓ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ, ਏਆਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 'ਐਸੀਕਿਊਰ ਏਆਈ' ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੀਆਈਓ ਕਲੱਬ ਬਾਰੇ

ਸੀਆਈਓ ਕਲੱਬ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਟੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਝ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਆਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

