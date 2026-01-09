ETV Bharat / business

ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, SEBI ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕਬ੍ਰੋਕਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ

SEBI ਨੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

SEBI stockbroker rules
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 9, 2026 at 12:35 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਸੇਬੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਿਯਮਾਂ 1992 ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਆਰਾਂ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ, ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ, ਮਲਕੀਅਤ ਵਪਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਮਲਕੀਅਤ ਵਪਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਨ।

  • ਮਲਕੀਅਤ ਵਪਾਰ: ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਵਪਾਰ।
  • ਮਲਕੀਅਤ ਵਪਾਰ ਮੈਂਬਰ: ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਸਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ

  1. ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  2. ਯੋਗ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
  3. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ।
  4. ਪੁਰਾਣੇ, ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬ-ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 29 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18,846 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9,073 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

