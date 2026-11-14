SCSS ਬਨਾਮ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ MIS: ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ 8.2% ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ MIS ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
Published : November 14, 2026 at 11:26 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 'ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ' (SCSS) ਅਤੇ 'ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ' (MIS) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
SCSS ਅਤੇ MIS ਦੋਵੇਂ ਹੀ 'ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' (small savings schemes) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ SCSS ਅਤੇ MIS ਵਿਆਜ ਦਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ/ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
'ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ' SCSS
SCSS ਖਾਤਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 'ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ' (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ), VRS (ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ), ਜਾਂ 'ਸਪੈਸ਼ਲ VRS' ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਇਹ ਖਾਤਾ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ (ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (Defence Services) ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸਿਵਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਆਜ ਦਰ 8.2% ਸਾਲਾਨਾ ਤੈਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ' ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.2% ਸਾਲਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ (quarterly) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ (multiples) ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
SCSS ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ' (ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ 80-C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SCSS ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 393 (ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 194A) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ TDS (ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ) ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (ਟੈਕਸ ਵਰਗ) ਦੇ ਅਨ ਡਾਕਘਰ MIS (ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ)
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ MIS ਸਕੀਮ
ਡਾਕਘਰ ਦੀ MIS ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ (ਜਿਵੇਂ 2,000, 3,000 ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ (ਇਕੱਲੇ) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ (ਜੁਆਇੰਟ) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, MIS 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨ (ਮੁਨਾਫ਼ੇ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਤਾਧਾਰਕ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, 'ਜਨਰਲ ਨਿਯਮਾਂ' (General Rules) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਕਘਰ MIS ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
- ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ: 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
- ਵਿਆਜ ਦਰ: 7.4 ਫੀਸਦੀ
- ਲਾਕ-ਇਨ (Lock-in) ਮਿਆਦ: 5 ਸਾਲ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ: 617 ਰੁਪਏ
SCSS ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
- ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼: 10,000 ਰੁਪਏ
- ਵਿਆਜ ਦਰ: 8.2 ਫੀਸਦੀ
- ਮਿਆਦ: 5 ਸਾਲ
- ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ: 205 ਰੁਪਏ
- ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ: 4,100 ਰੁਪਏ
ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ (Maturity Value): 14,100 ਰੁਪਏ