YONO ਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ SBI , ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ

ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਐਮਐਸ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਨੋ 2.0 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ CS ਸ਼ੈੱਟੀ (ANI)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ YONO ਐਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ CS ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ YONO ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ YONO 2.0 ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, YONO 2.0 ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ SBI ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ YONO 2.0 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "YONO 2.0 ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ YONO 'ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ YONO ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ... ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

SBI ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ RBI ਦੁਆਰਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੈੱਟ ਵਿਆਜ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 7.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ-ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰ (ਐਮਸੀਐਲਆਰ) ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
