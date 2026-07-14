ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 2,663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ
ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ₹9,795 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ₹2,663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : July 14, 2026 at 11:34 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ 'SBI ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' ਦਾ IPO ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ IPO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ₹2,663 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ 129 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 4.63 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹574।
ਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼
ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ IPO ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ GIC, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ADIA), ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਲੈਕਰੌਕ, ਅਤੇ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ LIC, HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਅਤੇ ICICI ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, HDFC ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ICICI ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
IPO ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ
- ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਤੀਆਂ: IPO ਅੱਜ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹545 ਤੋਂ ₹574 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼: ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ₹14,924 ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਇਹ ਪੂਰਾ IPO ਇੱਕ 'ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼' (OFS) ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) 6.3% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲ, 'Amundi', ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 3.7% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ IPO ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SBI ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਗਭਗ ₹1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 1987 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹12.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15.3% ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।