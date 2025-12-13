SBI ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ, EMI ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : December 13, 2025 at 12:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਲਿੰਕਡ ਦਰ (EBLR) ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ EBLR ਹੁਣ 7.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਫੰਡ-ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨਲ ਲਾਗਤ (MCLR) ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ MCLR ਹੁਣ 8.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 8.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ, MSME ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ MSME ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ EBLR ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ EMI 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਐਫਡੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫਡੀ) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ 6.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 6.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਬਕਟਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਸਤਖਤ "444-ਦਿਨ" ਯੋਜਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ 6.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 6.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ MSME ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ FD ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।