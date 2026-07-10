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SBI ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IPO; 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

SBI ਫੰਡਜ਼ ਦਾ IPO 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹545 ਤੋਂ ₹574 ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੈਂਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

SBI Funds
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (Getty Image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 10, 2026 at 1:29 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ, SBI ਫੰਡਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (RHP) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ IPO ਰਾਹੀਂ ₹11,693 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1 ਬਿਲੀਅਨ USD) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ IPO ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ $1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (1 Billion USDUSD) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

IPO ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ

SBI ਫੰਡਜ਼ ਦਾ IPO 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹545 ਤੋਂ ₹574 ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੈਂਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ (ਸਲੇਟੀ) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹830 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ₹574 ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੁੱਲ ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ ₹1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ' (OFS) ਹੈ ਇਸ਼ੂ

ਇਹ IPO ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ; ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ:

  • ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI): ਆਪਣੀ 6.3% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 128.3 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇਗਾ।
  • ਅਮੁੰਡੀ ਇੰਡੀਆ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (Amundi): ਆਪਣੀ 3.7% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 75.6 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇਗਾ।
  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ 98% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ (ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ) ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ IPO ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ IPO ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ

SBI ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ 18 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ₹29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ (AUM) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (FY26): ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 22% ਵਧ ਕੇ ₹4,390 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 21% ਵਧ ਕੇ ₹3,067 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ: IPO ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

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