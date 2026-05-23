SBI ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ...
ਐੱਸਬੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ 25-26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
Published : May 23, 2026 at 5:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ SBI ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ SBI ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਫ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISBISF) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਟਲਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਮਈ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ 24 ਮਈ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ 25 ਅਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ, ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਸਨ?
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਫ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ 16-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
- ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ।
- ਸਬ-ਸਟਾਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਂਜਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ।
- ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ
ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਗਭਗ 520 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਯੋਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।