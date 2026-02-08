SBI Q3 ਨਤੀਜੇ: ਮੁਨਾਫਾ 13 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 21,317 ਕਰੋੜ
ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ SBI ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 13% ਵਧਕੇ ਹੋਇਆ ₹21,317 ਕਰੋੜ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ।
Published : February 8, 2026 at 3:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹21,028 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭ 13.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹21,317 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਰ ਆਮਦਨ, ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ
ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ, ਭਾਵ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ (NII) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ NII 9.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹45,190 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ₹41,446 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 15.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਮਾਰਜਿਨ 0.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 3.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੈਰ-ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ
ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 15.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹8,404 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਕੇ ₹1,08,052 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹1,04,917 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 9.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ NPA (ਸਲਿਪੇਜ) ਵਧ ਕੇ ₹4,458 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ₹3,823 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ NPA ਅਨੁਪਾਤ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 1.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਥਿਤੀ
ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧ ਕੇ ₹4,507 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ₹911 ਕਰੋੜ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਢੁਕਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ 14.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਪੂੰਜੀ ਬਫਰ 10.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਲਾਭ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਐਸ. ਸੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੋਂ ₹2,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਅੰਸ਼, ਫੀਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਰਾਈਟ-ਆਫ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਨ।