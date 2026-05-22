SBI Alert: ਅੱਜ ਹੀ ਸਮੇਟ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ; ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ

ਵੀਕੈਂਡ, ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬਕਰੀਦ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ 23 ਮਈ ਤੋਂ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

By ETV Bharat Business Team

Published : May 22, 2026 at 12:43 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ 23 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ SBI ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਕੈਂਡ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਈਦ ਅਲ-ਅਧਾ (ਬਕਰੀਦ) ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ 23 ਮਈ ਤੋਂ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ? ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਣੋ

  • 23 ਮਈ (ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 24 ਮਈ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ (ਐਤਵਾਰ) ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
  • 25 ਅਤੇ 26 ਮਈ (ਸੋਮਵਾਰ-ਮੰਗਲਵਾਰ): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਫ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISBISF) ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
  • 27 ਅਤੇ 28 ਮਈ (ਬੁੱਧਵਾਰ-ਵੀਰਵਾਰ): RBI ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।[1] ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

SBI ਸਟਾਫ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟਾਫ) ਦੀ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਅੱਪਡੇਟ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, YONO ਐਪ, UPI ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ATM ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 24x7 ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ।

