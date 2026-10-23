SBI ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ: 3897 ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ, ਬੈਂਕ ਬੋਲਿਆ- ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ
ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SBI ਨੇ 3,897 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਚੇਤ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੰਡ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
Published : October 23, 2026 at 6:10 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। SBI ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਡੇਟਾ ਲੀਕ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਲਗਭਗ 3.75 ਲੱਖ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3,897 ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (PII) ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।"
https://t.co/ewvZsoGxQR— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 23, 2026
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
SBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀਆਂ, ਲਿੰਗ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਈਲ (CIF) ਆਈਡੀ, ਲੋਨ ਲੀਡ ਆਈਡੀ, ਅਤੇ ਲੋਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਚੇਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
SBI ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਧਮਕੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਸਾਈਬਰ ਏਜੰਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੋਡਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ CERT-In ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਲਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, SBI ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕ ਨੇ CERT-In ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ
ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਨੇ SBI ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।