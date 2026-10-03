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ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਚਾਓ...

ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।

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By ETV Bharat Business Team

Published : October 3, 2026 at 11:49 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD), ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗਾ?

ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ

ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ FD ਰਸੀਦਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋਧਾ, ਗ੍ਰੋਵ, ਅਪਸਟੌਕਸ), ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ, ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਪ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਲੁਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ: ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 'ਮਾਸਟਰ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ' ਜਾਂ 'ਵਿੱਤੀ ਡਾਇਰੀ' ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਪਤੀ, ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ IFSC ਕੋਡ।

ਡੀਮੈਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਐਪਸ: ਉਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।

ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ: ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (AMCs) ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ।

ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ: ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚਤ: PF UAN ਨੰਬਰ, PPF ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ FDs ਦੇ ਵੇਰਵੇ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿੱਥ: ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

  • ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ।
  • ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ।
  • ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ।
  • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਬੀਮਾ) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਐਪ 'ਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ IEPF ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

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MUTUAL FUND CLAIM PROCESS
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