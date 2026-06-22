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ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ? DoT ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀਓ ਸੈਟਕਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

SPECTRUM ALLOCATION
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 22, 2026 at 1:29 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ "ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮ, 2026" ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਜੀਓਸੈਟਕਾਮ, ਅਤੇ ਯੂਟਲਸੈਟ ਵਨਵੈੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ (ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (LoI) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ, ਪਰ ਫੀਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ

ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ₹1,000 ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਨਤਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਲੈਂਡਲਾਈਨਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਵਿੱਚਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (PSTN), ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ (PLMN), ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

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