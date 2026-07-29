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ਰੂਸ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਰੂਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਰੋਵ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PAVEL DUROV ARREST
ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ (File- AFP)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 29, 2026 at 10:32 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ, ਐਫਐਸਬੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੂਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਰੋਵ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਰੂਸੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੂਸੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੂਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

2013 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਪ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਐਪ, "ਮੈਕਸ" ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਰੋਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ

ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ, VKontakte ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੁਰੋਵ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਸੀ ਵਾਰੰਟ ਬਾਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

TAGGED:

RUSSIA TELEGRAM WARRANT
TELEGRAM TERRORISM CHARGES
FSB DUROV INTERNATIONAL WARRANT
ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ
PAVEL DUROV ARREST

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