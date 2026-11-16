Rupee vs US Dollar : ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ
ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਫਾਰੇਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ 94.22 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਇਹ 94.13 ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 94.25 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
Published : November 16, 2026 at 11:18 AM IST
ਮੁੰਬਈ : ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 6 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ 94.13 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਹਰੀਨ ’ਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਫਾਰੇਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 94.22 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ 94.13 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 94.25 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 94.19 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੀਰੇ ਐਸੇਟ ਸ਼ੇਰਖਾਨ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਨੁਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀ ਯੂਐਸ ਐਂਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਫੈੱਡ ਚੇਅਰ ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਲਰ ਇੰਡੈਕਸ - ਜੋ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ - 0.03 ਫੀਸਦ ਵਧ ਕੇ 103.44 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ, ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 1.03 ਫੀਸਦ ਡਿੱਗ ਕੇ 94.85 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 414.36 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ 82,010.15 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਫਟੀ 102.10 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 25,252.50 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 5,736.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 2.49 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 719.547 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 2.691 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਘਟਕੇ 717.056 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
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