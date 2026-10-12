RBI ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ ਚਮਕਿਆ: ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 97 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
Published : October 12, 2026 at 12:36 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ, ਰੁਪਿਆ 97 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 95.76 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ 96.73 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦੇ "ਟੇਪਰ ਟੈਂਟਰਮ" ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ RBI ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ?
ਰੁਪਇਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, RBI ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (IOC, BPCL, ਅਤੇ HPCL) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, RBI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ। RBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 20% ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੁੱਖ ਪੱਧਰ ਜਾਣੋ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਗਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ 95.70 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 95.40 ਤੋਂ 95.50 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਮੁੜ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 96 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ 97 ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।