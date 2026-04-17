RBI ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ 25 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ 25 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਕੇ 92.95 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

RBI ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ 25 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : April 17, 2026 at 2:48 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਕੇ 92.95 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਤੀ

ਬਜ਼ਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ "ਨਕਲੀ" ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ 93.20 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕ ਸਮਰਥਨ

ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ ਆਰਬੀਆਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ $97.99 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ

ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਲੋਬਲ ਡਾਲਰ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਨਾ ਵਾਅਦਾ (ਜੂਨ) ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ₹1,53,250 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਚਾਂਦੀ ਵਾਅਦਾ (ਮਈ) ਵਧਿਆ ਅਤੇ ₹2,50,716 ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਰੋਧ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

