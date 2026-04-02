RBI ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ; 95 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 93.19 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਰੁਪਿਆ 151 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਕੇ 93.19 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

Rupee recovers after RBI tough action; reaches 93 Point 19 after crossing 95 mark
RBI ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (ani)
By ETV Bharat Business Team

Published : April 2, 2026 at 12:58 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਰੁਪਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਜਾਂ 151 ਪੈਸੇ - ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ 93.19 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

RBI ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ: ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਸੀ; ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 95-ਪ੍ਰਤੀ-ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। RBI ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 'ਰੁਪਏ-ਲਿੰਕਡ ਨਾਨ-ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ' (NDD) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 'ਨੈੱਟ ਓਪਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ' (NOP) ਲਈ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕੇ

ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ 94.62 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 93.19 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੁੱਕ-ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਦਬਾਅ

ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ 1,312 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 71,821 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 410 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 22,383 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ—ਲਗਭਗ ₹8,331 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ—ਰੁਪਏ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.84% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $106.06 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 99.77 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ RBI ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

