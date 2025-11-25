ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ 90 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Published : November 25, 2025 at 12:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 90 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਉੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
NSE ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਰੰਸੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, USDINR 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ 89.40 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ 89.73 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੰਸੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ 89.25 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹82.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ₹84 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ₹84 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ₹86.3 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ₹87.1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ₹88.3 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ₹88.7 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅੰਕੜੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਯਾ ਵੈਲਥ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 90-91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤਕ ਰਾਏ
ਡਾ. ਅਜੈ ਸਹਾਏ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FIEO) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਦਾ ਆਯਾਤ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਚਮੜਾ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਜੈ ਸਹਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਲੰਬਿਤ ਆਰਡਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ-ਲਾਗਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ, ਰੁਪਏ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ $313 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਅੱਜ, ਰੁਪਿਆ 90 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ - ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ $440 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰਬੋਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਉੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਰਿਫ, ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ, QCO-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ QCOs ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ, GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਘਰੇਲੂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਲਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਫੰਡ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਦਰਾ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ 90 ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਕਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ - ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।