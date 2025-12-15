ETV Bharat / business

ਡਾਲਰ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ ਰੁਪਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 90.58 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

rupee hits Dollar and rupee
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 15, 2025 at 1:35 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ 9 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 90.58 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਰੁਪਿਆ 85.70 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।

ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਹੈਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਖਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਵਰਸੋਲਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

