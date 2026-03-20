93 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰੁਪਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਲਰ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 93.12 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
Published : March 20, 2026 at 1:25 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 93.12 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ
ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 0.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 93.12 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੁਪਿਆ 92.63 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਲੱਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, USD/INR ਜੋੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 92.8 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਰਿਕ ਮਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੋਨਮੁਦੀ ਆਰ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ 93.00 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧ 93.20–93.40 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰਥਨ 92.70 ਅਤੇ 92.50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ 900 ਅੰਕ (ਲੱਗਭਗ 1%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 300 ਅੰਕ (1.35%) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ₹7,558.19 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਇਕੁਇਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 3.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $104.96 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $77.74 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ $108.65 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੁਪਏ ਦਾ 93 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ) ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
