ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਚੈਕ ਕਰ ਲਓ ਲਿਸਟ
1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚੈਕ ਕਰੋ ਇਹ ਲਿਸਟ...
Published : December 26, 2025 at 2:16 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟੈਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ
2026 ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅੱਪਡੇਟ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2026 ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੈਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮ
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
LPG, CNG ਅਤੇ PNG ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ (REITs) ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ
1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਨ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।