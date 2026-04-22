ETV Bharat / business

15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਲਈ ਇੱਕ OTP ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

author img

By ETV Bharat Business Team

Published : April 22, 2026 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ - ਈ-ਮੈਂਡੇਟ ਫਰੇਮਵਰਕ, 2026' ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ OTT ਗਾਹਕੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 'ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ' ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, RBI ਨੇ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ₹15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ OTP (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ₹15,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਫੈਕਟਰ (AFA) - ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ OTP ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਚਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ OTP ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਨੂੰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,00,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ SMS ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 'ਔਪਟ-ਆਉਟ' ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀ-ਡੈਬਿਟ ਸੂਚਨਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਈ-ਆਦੇਸ਼। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ OTP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਲ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

RBI ਦਾ 'ਈ-ਮੈਂਡੇਟ ਫਰੇਮਵਰਕ 2026' ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ - ₹15,000 ਤੱਕ - ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਡਾਂ, UPI ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਲਿਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.