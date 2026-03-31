1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਬੈਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ ਅਸਰ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ-
1 APRIL NEW RULES (Getty Image)
Published : March 31, 2026 at 10:47 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ-
- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: ਹੁਣ 'Financial Year' ਅਤੇ 'Assessment Year' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'Tax Year' ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਓਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਏਅਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ: ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲ ਲਈ ਪੈਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਅਰਟਲ Axis ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 1 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, HDFC ਬੈਂਕ ਹੁਣ UPI ਰਾਹੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਰ ਫ੍ਰੀ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇਗਾ। ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ 23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ: RBI ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ OTP ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 4 ਘੰਟੇ ਸੀ।
